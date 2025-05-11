"Матрасники" уничтожили басков со счетом 4:0. Главным героем матча чемпионата Испании стал Александр Серлот, который оформил покер и установил рекорд, пишет 24 канал со ссылкой на AS.

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Что покорилось Серлоту

Александер Серлот в начале матча уничтожил оборону Реала Сосьедада. Баски не смогли ничего противопоставить норвежскому форварду "матрасников", который вошел в кураж с первых минут.

Нападающий Атлетико забил первый гол на 7-й минуте матча. Уже на 11-й минуте игры на свой счет норвежец записал хет-трик в ворота баскского коллектива.

Интересно. Александер Серлот выступал за Реал Сосьедад на правах аренды с 2021 по 2023 год. Летом прошлого года норвежский голеадор перешел из Вильярреала в Атлетико.

Таким образом Александер Серлот установил уникальный рекорд испанской Ла Лиги, оформив самый быстрый хет-трик в истории турнира в 21 веке. Для этого ему понадобилось 3 минуты и 57 секунд.

Видеообзор матча Атлетико – Реал Сосьедад:

В текущей кампании Александер Серлот сыграл в 47 матчах за Атлетико в официальных турнирах. На счету норвежского форварда "матрасников" 21 забитый мяч и 2 результативные передачи.