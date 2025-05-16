Еспаньол – Барселона 0:2

Голи: Ямаль, 53, Фермін Лопес, 90+5.

В чемпіонаті Іспанії 2024-2025 підійшов до завершення 36 тур Ла Ліги. Саме в ньому визначився новоспечений чемпіон країни, повідомляє 24 Канал.

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Неймовірний Ламін

Після перемоги над Реалом у минулому турі Барселона вже де-факто забезпечила собі "золото". Втім для остаточного оформлення чемпіонства команді Фліка треба було виграти хоча б один з останніх трьох матчів.

"Блаугранас" вирішили не відкладати на потім це завдання та взялись за справу у каталонському дербі проти Еспаньола. Ініціатива була повністю за Барселоною, хоча перший тайм і завершився без голів.

Пробити кіпера Еспаньола Хоана Гарсію вдалось лише на 53 хвилині. Героєм епізоду став Ламін Ямаль, який обігрався із Дані Ольмо, змістився у центр та ефектно вразив ворота суперника.

Відео голу Ямаля:

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Після цього господарі мали кілька моментів, щоб відновити паритет у зустрічі. Проте моменти Еспаньола не були надто гострими, тому Барселона спокійно довела зустріч до переможного кінця, а у компенсований час ще і добила опонента завдяки голу Ферміна Лопеса.

Таким чином, Барселона офіційно стала чемпіоном Іспанії 2024-2025, повернувши собі цей титул після річної паузи. Для "блаугранас" це 28-ий трофей Ла Ліги, за цим показником команда поступається тільки Реалу (36).