Гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Цей результат дозволив їм достроково завоювати "золото" в національному чемпіонаті.

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Видатне досягнення для іспанця

Цей матч став також особливим на індивідуальному рівні для півзахисника "блаугранас" Педрі. Він вийшов у стартовому складі своєї команди на каталонське дербі та провів для себе 200-ту гру за Барселону.

Іспанець став наймолодшим футболістом в історії клубу, який подолав цю позначку, повідомляє 24 Канал із посиланням на журналіста Педро Мартіна. Педрі це вдалося у 22 роки та 171 день і він побив рекорд Ліонеля Мессі – 22 роки та 273 дні.

До слова. Педрі дебютував за каталонців у 2020 році. За цей час він забив 26 голів і віддав 21 асист на клубному рівні, а також здобув із "блаугранас" шість трофеїв.

Зазначимо, що наступний поєдинок Барселона проведе 18 травня вдома проти Вільярреала. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.