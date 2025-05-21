Минулого літа каталонська Барселона вирішила змінити головного тренера. Замість легенди клубу Хаві наставником "блаугранас" став німецький фахівець Ганс-Дітер Флік.

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Флік залишається

Спеціаліст тоді підписав угоду на два сезони, тобто до 2026 року. Втім успіхи у поточному сезону спонукали клуб до зміцнення співпраці із Фліком.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Барселони, каталонці продовжили угоду із Гансом-Дітером ще на сезон. Новий договір чинний до кінця сезону 2026-2027.

Відзначимо, що у поточному сезоні Флік виграв 43 з 59-ти матчів на чолі Барселони, зазнавши дев'ятьох поразок. При цьому команда демонструвала неймовірну результативність (171 гол).

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На внутрішній арені Гансі виграв всі три можливі трофеї – Ла Лігу, Кубок та Суперкубок Іспанії. Крім того, Барселона спромоглась виграти всі чотири матчі проти Реала. У Лізі чемпіонів команда дісталась півфіналу, де поступилась Інтеру (3:3, 3:4).