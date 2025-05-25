Команды сыграли в результативную ничью со счетом 3:3. За пять минут до завершения игры гости уступали с разницей в два мяча, но смогли спастись от поражения, сообщает 24 Канал.

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Месси все еще в полном порядке

Одним из главных творцов этого камбэка стал Лионель Месси. Он забил второй гол своей команды, сократив разницу в счете.

Взятие ворот от легендарного футболиста было не только важным, но и эффектным. Аргентинец отметился забитым мячом ударом со штрафного на 87-й минуте.

Он в фирменном для себя стиле исполнил штрафной удар с дистанции около 20 метров. Месси решил не перебрасывать стенку, а пробить во вратарский угол, к чему голкипер не был готов, хотя и пытался спасти хозяев.

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А уже на пятой компенсированной минуте "цапли" смогли спастись от поражения. Теласко Сеговия получил мяч от того же Лионеля Месси и красивым ударом в дальнюю девятку установил окончательный счет во встрече.

К слову. В нынешнем сезоне аргентинский вингер провел 17 поединков на клубном уровне. В них он забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи.

Отметим, что сейчас "цапли" занимают шестое место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС. Следующий матч они проведут в ночь с 28 на 29 мая против Клуб де Фут Монреаль.

Напомним, что в апреле Лионель Месси стал абсолютным рекордсменом Интер Майами. Он превзошел показатель своего земляка Гонсало Игуаина.