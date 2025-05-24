Реал – Реал Сосьедад 2:0

Голы: Мбаппе, 38, 83

Поединок в Мадриде уже не имел турнирного значения, но у него был особый подтекст. Этот поединок стал последним для главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти и легенды клуба Луки Модрича, пишет 24 Канал.

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Прощальный матч Анчелотти и Модрича

В старте "галактикос" вышел украинец Андрей Лунин. Для украинца это был лишь 13-й матч в сезоне.

Перед началом матча болельщики Реала вывесили баннеры в честь Карло Анчелотти и Луки Модрича. Таким образом они выразили благодарность культовым лицам "королевского клуба". В центре поля разместили огромную футболку с номером 10 и фамилией – Модрич.

Хорватский ветеран вышел в стартовом составе и отыграл 87 минут. В конце встречи фаны устроили овацию Модричу. Не сдерживал слез и Карло Анчелотти, завоевавший с клубом 15 трофеев.

Относительно матча, то Реал одержал уверенную победу со счетом 2:0. Дублем отметился Килиан Мбаппе. Сначала француз не реализовал пенальти на 38-й минуте. Однако сразу же реабилитировался забитым голом.

За семь минут до завершения поединка бомбардир удвоил преимущество "сливочных". Килиан бильярдным ударом поразил ворота после передачи Винисиуса Жуниора.

В итоге поединок завершился победой команды Анчелотти со счетом 2:0. Андрей Лунин отстоял на "ноль". Кстати, это пятый клиншит украинца в сезоне.

Видеообзор матча Реал – Реал Сосьедад

Реал финишировал вторым в Ла Лиге с 84 очками. А вот Реал Сосьедад завершил чемпионат на 11-й позиции с 46 очками.