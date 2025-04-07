Команды сыграли вничью со счетом 1:1. Единственный гол в составе "цапель" забил Лионель Месси.

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Какое достижение покорилось

Он отметился взятием ворот в компенсированное время к первому тайму. Этим забитым мячом легендарный футболист переписал историю Интер Майами, сообщает 24 Канал со ссылкой на MLS Communications.

Аргентинец стал самым результативным игроком "цапель" в рамках регулярного чемпионата МЛС. В активе Месси теперь 24 гола и 20 ассистов, для достижения этого результата ему понадобилось всего 29 матчей.

Лионель превзошел показатель своего земляка Гонсало Игуаина. Бывший нападающий был предыдущим рекордсменом с 43 голевыми действиями в 67 поединках.

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Справка. В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл восемь матчей на клубном уровне во всех турнирах. В них он забил шесть голов и отдал два ассиста.

Отметим, что сейчас Интер Майами занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков в шести матчах. Следующий поединок "цапли" проведут 10 апреля против Лос-Анджелеса.