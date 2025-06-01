Игра завершилась победой "цапель" со счетом 5:1. Главным героем матча стал Лионель Месси, продемонстрировав свое мастерство, сообщает 24 канал.

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Эффектный перфоманс от Месси

Интер Майами уже на старте МЛС против Коламбус Крю открыл счет. Лионель Месси выполнил роскошную передачу через полполя на Тадео Альенде, который забил первый гол в игре.

За две минуты аргентинец отметился забитым мячом, перехватив передачу вратаря Коламбус Крю и пробил по воротам. Хотя и голкипер дотянулся до мяча, но он все равно перелетел его.

Впоследствии Месси оформил дубль в матче против Коламбус Крю. Аргентинец вышел на свидание с вратарем после передачи Серхио Бускетса и снова перебросил голкипера. Во втором тайме Лионель отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча Интер Майами – Коламбус Крю:

В текущем сезоне МЛС Лионель Месси имеет в своем активе 10 забитых мячей и 7 результативных передач. Интер Майами занимает третью позицию в Восточной конференции после 16 сыгранных матчей.