Бывший форвард Милана много лет поддерживал дружеские отношения с легендами итальянского футбола. Однако война России против Украины изменила его отношение к части знакомых из футбольного мира, сообщает ютуб-канал "Бомбардир".

Смотрите также Сын Шевченко внезапно остался без клуба

Что стало причиной?

Андрей Шевченко рассказал, что перестал поддерживать связь с некоторыми итальянскими друзьями из-за их реакции на российскую агрессию. В частности, речь идет о людях, которые не осудили действия России или публично поддерживали неоднозначную позицию относительно войны.

По словам Шевченко, он не может спокойно относиться к таким поступкам, ведь для него война является личной трагедией.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Я осуждаю то, что они сделали. Я выразил им свою позицию и позицию, как на это смотрит Украина. Но им с этим жить, это их решение,

– заявил глава УАФ.

Тотти и Пирло были близкими друзьями украинца

Во время карьеры в Италии Шевченко дружил со многими звездами Серии А, среди которых Франческо Тотти и Андреа Пирло. Они неоднократно пересекались как на поле, так и вне футбола.

Пирло вместе с другим известным итальянским экс-футболистом Марко Матерацци на днях посетил матч Кубка России в Москве. Они фотографировались со сторонником Путина Артемом Дзюбой и раздавали автографы болельщикам.

Однозначно, пока все общение с ними на паузе. Можно сказать, что это меня обидело. Да, это меня обидело. Я не знаю, почему они принимают такие решения, какая мотивация у них в этом,

– добавил легендарный футболист.

Андрей Шевченко отметил, что после 24 февраля 2022 года начал совсем иначе смотреть на людей и их ценности. Поэтому часть его давних дружеских связей фактически прекратилась.