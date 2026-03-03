Журналіст Віктор Вацко звернувся до Мудрика з питанням про можливий суд із Українською асоціацією футболу. На що футболіст відповів, що його нібито звернення до збірної України не є правдивим. Про це сам Вацко повідомив на своєму ютуб-каналі Вацко LIVE.
Що сказав Вацко стосовно питання про Мудрика та суд?
За словами Вацка, інформація про судовий позов до УАФ з'являлася на неперевірених сайтах і пабліках.
Журналіст звернувся безпосередньо до УАФ, де йому підтвердили, що ця інформація не відповідає дійсності і жодного позову до федерації не надходило.
Враховуючи юридичні нюанси, зокрема пункт про нерозголошення, спортивний журналіст не став уточнювати деталі у Мудрика про допінг та дискваліфікацію, щоб не нашкодити його кар'єрі.
Що відомо про допінг та дискваліфікацію Михайла Мудрика?
У грудні 2024 року Мудрик був тимчасово відсторонений від участі в матчах і тренуваннях після позитивного результату допінг тесту на заборонену речовину – мельдоній.
У червні 2025 року Федерація футболу Англії офіційно висунула йому звинувачення у порушенні антидопінгових правил, відкривши дисциплінарну справу. За англійськими правилами така провина може тягнути за собою дискваліфікацію до чотирьох років, повідомляє The Independent.
- Його юридична команда провела добровільний тест на поліграфі (детектор брехні), результати якого вони представили як доказ того, що він не знав про мельдоній у своєму організмі, інформує goal.com.