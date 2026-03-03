Журналіст Віктор Вацко звернувся до Мудрика з питанням про можливий суд із Українською асоціацією футболу. На що футболіст відповів, що його нібито звернення до збірної України не є правдивим. Про це сам Вацко повідомив на своєму ютуб-каналі Вацко LIVE.

Що сказав Вацко стосовно питання про Мудрика та суд?

За словами Вацка, інформація про судовий позов до УАФ з'являлася на неперевірених сайтах і пабліках.

Журналіст звернувся безпосередньо до УАФ, де йому підтвердили, що ця інформація не відповідає дійсності і жодного позову до федерації не надходило.

Враховуючи юридичні нюанси, зокрема пункт про нерозголошення, спортивний журналіст не став уточнювати деталі у Мудрика про допінг та дискваліфікацію, щоб не нашкодити його кар'єрі.

Що відомо про допінг та дискваліфікацію Михайла Мудрика?