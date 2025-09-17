Вінгер збірної України продовжує залишатися без футболу через позитивний допінг-тест. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, стало відомо про нові цікаві деталі щодо цього скандалу.

До теми Мудрик допоможе Челсі вже в поточній Лізі чемпіонів: з'явились нові деталі

Чи винна УАФ в допінгу Мудрика?

В організмі Мудрика знайшли заборонений препарат мельдоній. Його часто використовують для покращення дихальної функції, збільшення витривалості та лікування серцевих захворювань.

Ймовірно, препарат потрапив в організм Михайла під час його перебування у таборі національної збірної. Проте Українська асоціація футболу заперечує свою причетність до цього.

УАФ не є частиною цієї справи. WADA чи Англійська футбольна асоціація не надсилали жодного запиту до УАФ з цього питання. Ми тісно контактуємо з адвокатами Мудрика та надаємо їм всю необхідну інформацію. Ми не можемо надати подальших коментарів. Але жоден офіційний представник УАФ, персонал, лікарі чи тренер збірної не були причетні до цього,

– йдеться в повідомленні від організації.

Цікавими є і відносини між Михайлом Мудриком і президентом УАФ Андрієм Шевченком. Повідомляється, що легендарний футболіст жодного разу не зустрівся з гравцем Челсі з моменту оголошення бану.

Це особливо дивно, враховуючи, що обидва живуть в Лондоні. Раніше журналіст Ігор Бурбас стверджував, що мельдоній потрапив у організм Мудрика через стовбурові клітини, а ініціатором ін'єкції був начебто сам Шевченко.

Реакція Шахтаря на скандал

Проте інші джерела не підтверджували цю гіпотезу. Також журналіст повідомляв, що Шахтар може подати в суд на УАФ через позитивний допінг-тест Мудрика.

Клуб міг отримати близько 30 мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи гравця. Тепер же їх ймовірність є мінімальною, враховуючи бан Михайла. Зрештою генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін спростував цю теорію.

Час від часу я розмовляв з Мудриком телефоном. Ми навіть кілька разів зустрічалися в Лондоні. Ми підтримуємо контакт, тому що він вихованець нашої академії та гравець високого рівня. Наші стосунки завжди були добрими. Я вважаю за важливе підтримати його морально в цей період. Ми зв’язались з УАФ, попросили їх підтримати Мудрика. Ця ситуація впливає на імідж українського футболу. Я не знаю, звідки взялася ця інформація про позов проти УАФ. Нісенітниця, ця ідея не має жодних підстав,

– розповів Сергій Палкін.

Чим зараз займається Мудрик?

Востаннє Мудрик з'явився на полі наприкінці листопада 2024 року. Після повідомлення про позитивний допінг-тест Михайло заявив, що не вживав препарат свідомо та готовий співпрацювати зі слідством.

З того часу гравець майже не з'являється на публіці та веде доволі скромну активність у соцмережах. Челсі також взяв паузу в цьому питанні та чекає на вердикт від FA.

Деталі допінг-скандалу Мудрика: