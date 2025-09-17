Вінгер збірної України продовжує залишатися без футболу через позитивний допінг-тест. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC, стало відомо про нові цікаві деталі щодо цього скандалу.
Чи винна УАФ в допінгу Мудрика?
В організмі Мудрика знайшли заборонений препарат мельдоній. Його часто використовують для покращення дихальної функції, збільшення витривалості та лікування серцевих захворювань.
Ймовірно, препарат потрапив в організм Михайла під час його перебування у таборі національної збірної. Проте Українська асоціація футболу заперечує свою причетність до цього.
УАФ не є частиною цієї справи. WADA чи Англійська футбольна асоціація не надсилали жодного запиту до УАФ з цього питання. Ми тісно контактуємо з адвокатами Мудрика та надаємо їм всю необхідну інформацію. Ми не можемо надати подальших коментарів. Але жоден офіційний представник УАФ, персонал, лікарі чи тренер збірної не були причетні до цього,
– йдеться в повідомленні від організації.
Цікавими є і відносини між Михайлом Мудриком і президентом УАФ Андрієм Шевченком. Повідомляється, що легендарний футболіст жодного разу не зустрівся з гравцем Челсі з моменту оголошення бану.
Це особливо дивно, враховуючи, що обидва живуть в Лондоні. Раніше журналіст Ігор Бурбас стверджував, що мельдоній потрапив у організм Мудрика через стовбурові клітини, а ініціатором ін'єкції був начебто сам Шевченко.
Реакція Шахтаря на скандал
Проте інші джерела не підтверджували цю гіпотезу. Також журналіст повідомляв, що Шахтар може подати в суд на УАФ через позитивний допінг-тест Мудрика.
Клуб міг отримати близько 30 мільйонів євро у вигляді бонусів за виступи гравця. Тепер же їх ймовірність є мінімальною, враховуючи бан Михайла. Зрештою генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін спростував цю теорію.
Час від часу я розмовляв з Мудриком телефоном. Ми навіть кілька разів зустрічалися в Лондоні. Ми підтримуємо контакт, тому що він вихованець нашої академії та гравець високого рівня. Наші стосунки завжди були добрими. Я вважаю за важливе підтримати його морально в цей період. Ми зв’язались з УАФ, попросили їх підтримати Мудрика. Ця ситуація впливає на імідж українського футболу. Я не знаю, звідки взялася ця інформація про позов проти УАФ. Нісенітниця, ця ідея не має жодних підстав,
– розповів Сергій Палкін.
Чим зараз займається Мудрик?
Востаннє Мудрик з'явився на полі наприкінці листопада 2024 року. Після повідомлення про позитивний допінг-тест Михайло заявив, що не вживав препарат свідомо та готовий співпрацювати зі слідством.
З того часу гравець майже не з'являється на публіці та веде доволі скромну активність у соцмережах. Челсі також взяв паузу в цьому питанні та чекає на вердикт від FA.
Деталі допінг-скандалу Мудрика:
- У 2023 році Челсі виплатив Шахтарю 70 мільйонів євро за трансфер Мудрика.
- Михайло залишається відстороненим від футболу та тренувань із Челсі з грудня минулого року.
- Сторону гравця захищає компанія Morgan Sports Law, яка допомагала у схожому скандалі ексгравцю Ювентуса Полю Поба.
- Раніше повідомлялось, що сторона українця запросила відкриття проби Б, але і вона виявилась позитивною.
- Максимальний термін відсторонення може складати 4 роки, але є ймовірність, що дискваліфікація Мудрика за допінг буде зменшена.
- Сам футболіст востаннє з'явився на публіці у травні, коли відвідав Вроцлав заради фіналу Ліги конференцій.
- Мудрик зустрівся із вболівальниками на вулиці, а також разом із Челсі святкував перемогу в турнірі.
- Нещодавно ж Мудрику почали приписувати роман з новою дівчиною, яку він тегнув у інстаграмі.
- Раніше українцю приписували стосунки із російською моделлю Віолеттою Грачовою.