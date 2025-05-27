Михайло Мудрик прилетів до Вроцлава на вирішальний матч Челсі у Лізі конференцій. Вінгер "синіх" з трибун Міського стадіону підтримуватиме своїх одноклубників, пише 24 Канал з посиланням на журналіста Бена Джейкобса.

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Мудрик приїхав підтримати Челсі

Через відсторонення від футболу Михайло Мудрик не матиме змогу вийти на поле. Проте українець може стати повноцінним володарем трофея в разі успіху Челсі.

Челсі знає, що він зробив свій внесок у їхній єврокубковий шлях,

– повідомив Бен Джейкобс у мережі Х.

Раніше Челсі ухвалив рішення нагородити Мудрика медаллю, якщо "сині" здобудуть перемогу у фіналі Ліги конференцій.

Зазначимо, що Михайло Мудрик зіграв шість матчів у розіграші Ліги конференцій сезону-2024/25. На рахунку українця три голи та чотири гольові передачі.

У грудні 2024 року Мудрик провалив допінг-тест. У пробі футболіста виявили заборонений мельдоній. Наразі 24-річний гравець Челсі відсторонений від футболу. Михайло очікує на результат проби В та остаточне рішення у його справі.