Вони будуть боротися за трофей на Міському стадіоні у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Хто транслюватиме фінал ЛК

В Україні пряма трансляція поєдинку Бетіс – Челсі буде доступна на медіасервісі Megogo. Його зможуть переглянути користувачі за передплатами "Максимальна", "Спорт" і "Megogopack XL".

На фіналі Ліги конференцій працюватиме боснійська бригада арбітрів на чолі з Ірфаном Пельто. Його асистентами будуть Сенад Ібрішімбіговіч і Давор Бельйо, а Жером Брісар контролюватиме систему VAR.

Зазначимо, що у півфіналі "зелено-білі" здолали Фіорентину, а "сині" – Юргорден. На попередній стадії вони пройшли польські Ягеллонію та Легію відповідно.

До слова. Це буде лише п'яте очне протистояння між Бетісом і Челсі. У них перевагу мають англійці, які здобули три перемоги проти однієї. Баланс голів 9:3 на користь Челсі.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Ліги конференцій чотири матчі у складі Челсі провів Михайло Мудрик, у яких він забив три голи та віддав стільки ж асистів. Для нього цей трофей може стати першим у складі англійського клубу, за який українець виступає з січня 2023 року.