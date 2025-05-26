Цього тижня в Лізі конференцій визначиться переможець сезону 2023-2024. На третій за рангом єврокубок претендуватимуть іспанський Бетіс та англійський Челсі, повідомляє 24 Канал.

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Історія зустрічей

Команди є досвідченими єврокубковими бійцями, особливо це стосується Челсі. Зазвичай вони виступали в різних турнірах, тому і мають не надто велику історію зустрічей.

За свою історію Бетіс відіграв чотири очних матчі проти Челсі. В них явна перевага на боці англійського клубу – 3 перемоги "синіх" та одна поразка. Вперше команди перетнулись у сезоні 1997-1998.

Сталось це у чвертьфіналі Кубка володарів Кубків. Лондонська команда перемогла на виїзді 2:1 та добила суперника на своєму полі – 3:1. У підсумку Челсі дійшов до фіналу, де і здобув трофей.

СЕЗОН ТУРНІР СТАДІЯ МАТЧ РАХУНОК ГОЛИ 1997-1998 Кубок володарів Кубків 1/4 фіналу Бетіс – Челсі 1:2 Перес, 46 – Фло, 8, 12 1997-1998 Кубок володарів Кубків 1/4 фіналу Челсі – Бетіс 3:1 Сінклер, 30, Ді Маттео, 50, Дзола, 90 – Джордж, 20 2005-2006 Ліга чемпіонів група Челсі – Бетіс 4:0 Дрогба, 24, Карвальо, 44, Д. Коул, 59, Креспо, 64 2005-2006 Ліга чемпіонів група Бетіс – Челсі 1:0 Дані, 28

Наступна зустріч "синіх" із "зеленими" відбулась вже у Лізі чемпіонів. Команди потрапили в одну групу в сезоні 2005-2006 разом із Ліверпулем та Андерлехтом. Цього разі Челсі більш переконливо розправився із суперником вдома (4:0).

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А ось у другій очній грі Бетіс зміг розмочити статистику в історії протистоянь, вигравши 1:0. У підсумку іспанці посіли третє місце та перебрались у Лігу Європи. Челсі ж вийшов у плей-оф ЛЧ з другої сходинки, але вже в 1/8 фіналу поступився Барселоні.

Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 29 травня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.