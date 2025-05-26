Цього тижня в Лізі конференцій визначиться переможець сезону 2023-2024. На третій за рангом єврокубок претендуватимуть іспанський Бетіс та англійський Челсі, повідомляє 24 Канал.
До теми Челсі – явний фаворит у фіналі Ліги конференцій: які шанси у Бетіса на сенсацію
Історія зустрічей
Команди є досвідченими єврокубковими бійцями, особливо це стосується Челсі. Зазвичай вони виступали в різних турнірах, тому і мають не надто велику історію зустрічей.
За свою історію Бетіс відіграв чотири очних матчі проти Челсі. В них явна перевага на боці англійського клубу – 3 перемоги "синіх" та одна поразка. Вперше команди перетнулись у сезоні 1997-1998.
Сталось це у чвертьфіналі Кубка володарів Кубків. Лондонська команда перемогла на виїзді 2:1 та добила суперника на своєму полі – 3:1. У підсумку Челсі дійшов до фіналу, де і здобув трофей.
|СЕЗОН
|ТУРНІР
|СТАДІЯ
|МАТЧ
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|1997-1998
|Кубок володарів Кубків
|1/4 фіналу
|Бетіс – Челсі
|1:2
|Перес, 46 – Фло, 8, 12
|1997-1998
|Кубок володарів Кубків
|1/4 фіналу
|Челсі – Бетіс
|3:1
|Сінклер, 30, Ді Маттео, 50, Дзола, 90 – Джордж, 20
|2005-2006
|Ліга чемпіонів
|група
|Челсі – Бетіс
|4:0
|Дрогба, 24, Карвальо, 44, Д. Коул, 59, Креспо, 64
|2005-2006
|Ліга чемпіонів
|група
|Бетіс – Челсі
|1:0
|Дані, 28
Наступна зустріч "синіх" із "зеленими" відбулась вже у Лізі чемпіонів. Команди потрапили в одну групу в сезоні 2005-2006 разом із Ліверпулем та Андерлехтом. Цього разі Челсі більш переконливо розправився із суперником вдома (4:0).
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А ось у другій очній грі Бетіс зміг розмочити статистику в історії протистоянь, вигравши 1:0. У підсумку іспанці посіли третє місце та перебрались у Лігу Європи. Челсі ж вийшов у плей-оф ЛЧ з другої сходинки, але вже в 1/8 фіналу поступився Барселоні.
Фінал Ліги конференцій Бетіс – Челсі відбудеться у середу, 29 травня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом.