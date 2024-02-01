У середу, 28 травня, у польському Вроцлаві відбудеться фінал Ліги конференцій 2024-2025. В битві за третій за рангом єврокубок зійдуться англійський Челсі та іспанський Бетіс, повідомляє 24 Канал. Початок – о 22:00 за київським часом.

До теми Потрібні дві умови: як Шахтар може потрапити в Лігу Європи без кваліфікації

За крок до трофея

Челсі з самого початку турніру вважався явним його фаворитом. Енцо Мареска має підбір гравців, які за своєю якістю відчутно переважають інші команди. Втім ідеальним шлях лондонців до фіналу не назвеш.

Ще у кваліфікації "сині" програли Серветту 1:2 після домашньої перемоги 2:0. А у плей-оф Челсі дозволив собі поступитися в одному з матчів скромній Легії. Однак це не скасовує статус головного фаворита турніру.

Якщо хтось і може зупинити Челсі, то це саме Бетіс. Іспанський клуб почав турнір із впевненого проходу Кривбасу, але на етапі ліги посів аж 15 місце, вигравши тільки 3 з шести матчів.

Зрештою по плей-оф підопічні Пеллегріні йшли більш впевнено, залишивши за бортом турніру Гент, Гімараеш, Ягеллонію та Фіорентину. Для "огіркових" це буде перший єврофінал в їх історії.

Читайте також Лунін близький до переходу в стан гранда АПЛ: Реал вже виставив цінник на українця

Прогноз Favbet

Саме тому недивно, що у вирішальному матчу Ліги конференцій Бетіс буде андердогом. Підсумкова перемога клубу з Севільї оцінюється у 2,98, тоді як Челсі – у 1,41. Що ж стосується котирувань безпосередньо на основний час, то Favbet пропонує наступні коефіцієнти:

перемога Бетіса – 4,50

нічия – 3,65

перемога Челсі – 1,85

При цьому експерти не вірять у результативну гру. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,99, тоді як на ТМ2,5 – 1,87. Ймовірність серії пенальті дорівнює 5,75.

Головні фаворити на забитий гол:

Коул Палмер (Челсі) – 2,50

Марк Гіу (Челсі) – 3,00

Ноні Мадуеке (Челсі) – 3,15

Педру Нету (Челсі) – 3,40

Тарік Джордж (Челсі) – 4,00

Седрік Бакамбу (Бетіс) – 4,20

Абде Еззалзулі (Бетіс) – 4,20

Ентоні (Бетіс) – 4,50

Джейдон Санчо (Челсі) – 4,50

Іско (Бетіс) – 4,60

Хесус Родрігес (Бетіс) – 4,60

Нагадаємо, що Челсі цього сезону оформив повернення в Лігу чемпіонів, посівши четверте місце в АПЛ. Що ж стосується Бетіса, то севільці наступної кампанії гарантовано виступатимуть в Лізі Європи. Команда стала шостою за підсумками сезону в Ла Лізі.