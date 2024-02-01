В среду, 28 мая, в польском Вроцлаве состоится финал Лиги конференций 2024-2025. В битве за третий по рангу еврокубок сойдутся английский Челси и испанский Бетис, сообщает 24 Канал. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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В шаге от трофея

Челси с самого начала турнира считался явным его фаворитом. Энцо Мареска имеет подбор игроков, которые по своему качеству ощутимо превосходят другие команды. Впрочем идеальным путь лондонцев к финалу не назовешь.

Еще в квалификации "синие" проиграли Серветту 1:2 после домашней победы 2:0. А в плей-офф Челси позволил себе уступить в одном из матчей скромной Легии. Однако это не отменяет статус главного фаворита турнира.

Если кто-то и может остановить Челси, то это именно Бетис. Испанский клуб начал турнир с уверенного прохода Кривбасса, но на этапе лиги занял аж 15 место, выиграв только 3 из шести матчей.

В конце концов по плей-офф подопечные Пеллегрини шли более уверенно, оставив за бортом турнира Гент, Гимараэш, Ягеллонию и Фиорентину. Для "огуречных" это будет первый еврофинал в их истории.

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Прогноз Favbet

Именно поэтому неудивительно, что в решающем матче Лиги конференций Бетис будет андердогом. Итоговая победа клуба из Севильи оценивается в 2,98, тогда как Челси – в 1,41. Что же касается котировок непосредственно на основное время, то Favbet предлагает следующие коэффициенты:

победа Бетиса – 4,50

ничья – 3,65

победа Челси – 1,85

При этом эксперты не верят в результативную игру. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,99, тогда как на ТМ2,5 – 1,87. Вероятность серии пенальти равна 5,75.

Главные фавориты на забитый гол:

Коул Палмер (Челси) – 2,50

Марк Гиу (Челси) – 3,00

Нони Мадуэке (Челси) – 3,15

Педру Нету (Челси) – 3,40

Тарик Джордж (Челси) – 4,00

Седрик Бакамбу (Бетис) – 4,20

Абде Эззалзули (Бетис) – 4,20

Энтони (Бетис) – 4,50

Джейдон Санчо (Челси) – 4,50

Иско (Бетис) – 4,60

Хесус Родригес (Бетис) – 4,60

Напомним, что Челси в этом сезоне оформил возвращение в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в АПЛ. Что же касается Бетиса, то севильцы в следующей кампании гарантированно будут выступать в Лиге Европы. Команда стала шестой по итогам сезона в Ла Лиге.