Донецкий Шахтер провел свой худший сезон в чемпионате Украины за почти 30 лет. "Горняки" завершили УПЛ на третьем месте, пропустив вперед Динамо и Александрию, сообщает 24 Канал.

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Впрочем, при этом подопечные Марино Пушича стали триумфаторами Кубка Украины. Благодаря этому "горняки" вышли в Лигу Европы вместо Лиги конференций на следующий сезон. Представитель Украины в ЛЕ должен стартовать аж с первого квалификационного раунда.

То есть для выхода в основную стадию турнира надо пройти аж четырех оппонентов. Впрочем существует вероятность, что Шахтер избежит квалификации и напрямую попадет в этап лиги. Для этого нужно выполнение двух условий.

Челси

Во-первых, Лигу конференций должна выиграть команда, которая через свою лигу завоевала место в ЛЧ или ЛЕ напрямую. В финале третьего по рангу еврокубка сойдутся Челси и Бетис.

Испанцы уже гарантированно будут шестыми в Ла Лиге, поэтому их победа в ЛК устроит Шахтер. Пойти "горнякам" может и успех Челси, однако англичане еще имеют небольшой шанс выпасть из топ-6 в АПЛ.

Турнирная таблица чемпионат Англии перед последним туром:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Ливерпуль 25 8 4 85-40 83 2 Арсенал 19 14 4 67-33 71 3 Манчестер Сити 20 8 9 70-44 68 4 Ньюкасл 20 6 11 68-46 66 5 Челси 19 9 9 63-43 66 6 Астон Вилла 19 9 9 58-49 66 7 Ноттингем Форест 19 8 10 58-45 65

Сейчас команда Марески пятая. "Синие" опережают Астон Виллу по разнице голов, а Ноттингем Форест – на один балл. И в последнем туре Челси как раз будет играть на выезде против "лесников". Поэтому Шахтеру необходим один из этих сценариев в отношении лондонцев:

Челси не выиграет Лигу конференций

Челси выиграет или сыграет вничью против Ноттингем Форест

Челси проигрывает Ноттингему, но параллельно еще и Астон Вилла проигрывает Манчестер Юнайтед

Как видите, есть большая вероятность, что первое воспринимаемое для Шахтера условие будет выполнено. Если победитель ЛК будет иметь уже билет в Лигу Европы или Лигу чемпионов, тогда на этапе лиги одно место станет вакантным.

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Чемпионат Хорватии

Его получит команда из квалификации Лиги Европы с наибольшим клубным рейтингом. Сейчас ею является как раз Шахтер. Однако еще существует вариант, что в отбор ЛЕ попадет одна команда с более высоким коэффициентом.

Речь о Динамо Загреб, который на три позиции выше "горняков". Все остальные команды квалификации точно будут иметь более низкий рейтинг. Таким образом, Шахтеру надо, чтобы загребский клуб не стал участником ЛЕ по итогам внутренних соревнований.

По регламенту от Хорватии в Лигу Европы попадает победитель Кубка. В его финале за трофей борются Риека и Белупо, что устраивает Шахтер. Но существует вариант, при котором Риека оформит "золотой дубль".

Турнирная таблица чемпионат Хорватии перед последним туром:

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Риека 17 11 7 47-21 62 2 Динамо Загреб 18 8 9 68-41 62 3 Хайдук 16 12 7 48-34 60

За тур до финиша местной лиги Динамо Загреб и Риека имеют поровну баллов и опережают Хайдук на два очка. Шахтеру важно, чтобы загребский клуб не занял второе место позади Риеки. То есть "горнякам" нужно одно из следующих трех событий в Хорватии:

победа Белупо в финале Кубка Хорватии

чемпионство Динамо Загреб или Хайдука

третье место Динамо Загреб в чемпионате

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Финал Кубка Хорватии состоит из двух игр. В первой игре зафиксирована ничья (1:1), Ответный матч пройдет 29 мая на поле Риеки. В свою очередь последний чемпионата назначен на 25 мая. Календарь матчей для борцов за чемпионство следующий:

Риека – Белупо

Динам Загреб – Вараждин

Шибеник – Хайдук

Стоит отметить, что при равном количестве очков в чемпионате Хорватии приоритет будут иметь результаты очных встреч. В этих играх Риека имеет преимущество над обоими конкурентам, тогда как Хайдук – над Динамо.

Подытожим. Для прямого прохода Шахтера в основную стадию ЛЕ требуется выполнение хотя бы одного условия из каждого столбика: