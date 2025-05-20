Украинский футбол не может похвастаться большим количеством успехов на международной арене. Именно поэтому те редкие прорывы в еврокубках становятся настоящим событием для болельщиков, сообщает 24 Канал.

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Путь к финалу

Одна из них произошла ровно 16 лет назад. 20 мая 2009 года донецкий Шахтер выиграл единственный в истории независимой Украины еврокубок. Команда Мирчи Луческу получила Кубок УЕФА.

Сезон 2008-2009 Шахтер начинал в Лиге чемпионов, но игра "горняков" вызвала много критики. Дончане прошли в квалификации загребское Динамо, но в группе не смогли навязать борьбу за плей-офф Барселоне и Спортингу.

Набрав 9 очков, дончане попали в плей-офф Лиги Европы. При этом в чемпионате Шахтер существенно отстал от Динамо, из-за чего было немало призывов к увольнению Мирчи Луческу.

Впрочем румын продолжил работу и заставил критиков замолчать. Чемпионат и Кубок выиграть не удалось, однако в ЛЕ команда показала себя с лучшей стороны. Дончане выиграли пять из 8-ми матчей в плей-офф:

1/16 финала . Шахтер – Тоттенхэм 2:0 / 1:1

. Шахтер – Тоттенхэм 1/8 финала . Шахтер – ЦСКА 0:1 / 2:0

. Шахтер – ЦСКА 1/4 финала . Шахтер – Марсель 2:0 / 2:1

. Шахтер – Марсель 1/2 финала. Шахтер – Динамо 1:1 / 2:1

Победа в Стамбуле

В финале же на стамбульском "Шукрю Сараджоглу" пришлось сражаться против мощного Вердера с Томасом Шаафом во главе. В той команде сверкали Диего, Торстен Фрингс, Клаудио Писарро, Маркус Розенберг, а также будущая звезда Реала и Арсенала Месут Озил.

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Шахтеру удалось первым забить, Луис Адриано реализовал выход один на один после проникающего паса Раца. Впрочем уже через десять минут немцы сравняли счет. Пятов допустил ошибку после удара Налдо со стандарта.

Видеообзор финала Кубка УЕФА-2009:

Игра проходила без явного преимущества одной из команд. Впрочем "горнякам" удалось вырвать победу в экстратайме. Жадсон откликнулся на прострел от Срны и пробил Тима Визе.

После того успеха Шахтер проиграл Суперкубок УЕФА, а также еще дважды вышел в полуфинал Лиги Европы, а Днепр даже играл в финале турнира в 2015-м. Впрочем именно триумф команды Мирчи Луческу остается единственным евротрофеем в истории независимой Украины.