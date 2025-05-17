Валентин Сипавин взял на самую высокую вершину мира футболку Шахтера с номером 8. После возвращения альпиниста она будет выставлена на благотворительный аукцион, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Шахтера.

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Путешествие футболки Шахтера на Эверест

Это уже не первое восхождение Валентина на Эверест с футболкой "горняков". Впервые он поднял ее на "крышу мира" в 2017 году.

Футболка Шахтера на Эвересте / фото альпиниста

Что известно о рекордсмене