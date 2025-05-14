В среду, 14 апреля, в Житомире состоялся финал Кубка Украины сезона-2024/25, в котором встречались Шахтер и Динамо. В серии пенальти победу вырвали "горняки". В конце основного времени фанаты дончан провели демонстративную акцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Символическая акция на финале Кубка Украины

Болельщики донецкого клуба сожгли флаги России и террористической организации "ДНР". Это вызвало бурные аплодисменты зрителей на трибунах.

Болельщики Шахтера сожгли флаги оккупантов / фото Чемпион

Отметим, что во время финала Кубка Украины звучали патриотические лозунги. А болельщики несколько раз пели всемирно известный хит "Путин-х**ло".

Отметим, что из-за оккупации Донецка российской армией и их вассалами террористами "ДНР" Шахтер и его болельщики уже 11 лет остаются без родного стадиона. Поэтому такая акция продемонстрировала отношение фанов "горняков" к захватчикам.