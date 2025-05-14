У середу, 14 квітня, у Житомирі відбувся фінал Кубка України сезону-2024/25, в якому зустрічалися Шахтар та Динамо. У серії пенальті перемогу вирвали "гірники". Наприкінці основного часу фанати донеччан провели демонстративну акцію, пише 24 Канал з посиланням на Чемпіон.

До теми Шахтар у "валідольній" серії пенальті переміг Динамо та став володарем Кубка України

Символічна акція на фіналі Кубка України

Вболівальники донецького клубу спалили прапори Росії та терористичної організації "ДНР". Це викликало бурхливі оплески глядачів на трибунах.

Вболівальники Шахтаря спалили прапори окупантів / фото Чемпіон

Зазначимо, що під час фіналу Кубка України лунали патріотичні гасла. А вболівальники кілька разів співали всесвітньовідомий хіт "Путін-х**ло".

Зазначимо, що через окупацію Донецька російською армією та їхніми васалами терористами "ДНР" Шахтар та його вболівальники вже 11 років залишаються без рідного стадіону. Тож така акція продемонструвала ставлення фанів "гірників" до загарбників.