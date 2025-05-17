Валентин Сипавін взяв на найвищу вершину світу футболку Шахтаря з номером 8. Після повернення альпініста вона буде виставлена на благодійний аукціон, пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Шахтаря.

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Подорож футболки Шахтаря на Еверест

Це вже не перше сходження Валентина на Еверест з футболкою "гірників". Уперше він підняв її на "дах світу" у 2017 році.

Футболка Шахтаря на Евересті / фото альпініста

Що відомо про рекордсмена