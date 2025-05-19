Защитник “горняков” сообщил руководству, что хотел бы попробовать себя на другом уровне. На центрального защитника претендует сразу клуб из европейского чемпионата, информирует 24 канал со ссылкой на BurBuzz.

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Кого заинтересовал Матвиенко

По информации источника, к Николаю Матвиенко проявляют предметный интерес клуб из Португалии. Среди потенциальных покупателей гранды Примейры - Бенфика, Спортинг или Порту.

Пока неизвестно, какой именно клуб планирует подписать оборонца Шахтера. Однако высокая заинтересованность к капитану “горняков” сохраняется.

К слову. Николая Матвиенко связывали с переходом в клуб из чемпионата Англии. К центральному защитнику Шахтера проявляли интерес такие команды, как Брентфорд, Брайтон и Арсенал.

В текущей кампании Николай Матвиенко сыграл в 33 матчах за Шахтер в официальных турнирах. На счету защитника “горняков” 3 гола и 3 результативные передачи.