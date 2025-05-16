В услугах Судакова заинтересовано немало команд. Однако Георгий может переехать в чемпионат Португалии, сообщает 24 канал со ссылкой на glorioso1904.

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Помощь от Трубина

По имеющейся информации, Бенфика заинтересована в трансфере Георгия Судакова. "Орлы" недавно обратили внимание на полузащитника Шахтера и сборной Украины.

Свой вклад в возможный переход Георгия Судакова сделал Анатолий Трубин. Голкипер, который играет за Бенфику, посоветовал клубу обратить внимание на полузащитника дончан.

К слову. Анатолий Трубин и Георгий Судаков в свое время выступали за Шахтер. Теперь оба играют в национальной сборной Украины.

В текущей кампании Георгий Судаков сыграл в 36 матчах за Шахтер во всех турнирах. В составе "горняков" полузащитник забил 13 голов и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщали, что другой именитый клуб из чемпионата Португалии положил глаз на Георгия Судакова.