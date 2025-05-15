Футболист сборной Украины Георгий Судаков является одним из самых интересных трансферных лотов. Хавбеком Шахтера интересуются немало клубов из топ-лиг Европы.

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В компанию к Трубину

Наиболее активный интерес проявляли представители чемпионата Италии Наполи и Ювентус. Теперь же появилась информация о заинтересованности в Судакове из Португалии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Glorioso 1904.

Новым претендентом на Георгия стал один из самых титулованных клубов Примейры Порту. "Драконы" уже предложили Шахтеру 15 миллионов евро за 50% экономических прав на украинца.

Впрочем "горняки" отказали португальцам. Ожидается, что Порту вернется к Шахтеру с новым предложением, ведь именно в Георгии они видят замену Нико Гонсалесу, которого продали в Манчестер Сити.

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Ранее сообщалось, что "горняки" отклонили предложение от Наполи в размере 40 миллионов евро. Контракт Судакова с Шахтером действует до 2028 года.

Сейчас в чемпионате Португалии выступает экс-партнер Судакова по Шахтеру Анатолий Трубин. Кипер является основным в составе принципиального соперника Порту, а именно Бенфики.

В текущем сезоне Судаков отыграл 36 матчей за Шахтер, записав на свой счет 13 голов и 6 ассистов. Также на счету хавбека уже 28 матчей за сборную Украины и три точных удара.