Георгий Судаков уже длительное время привлекает внимание различных европейских грандов. Даже Шахтер пытается заработать на своем лидере как можно большую сумму.

Читайте также Эюпспор подтвердил предложение от Шахатря по их главному тренеру

Судаков в рейтинге лучших игроков

Статистический портал опубликовал список игроков с самым высоким рейтингом в европейских чемпионатах, пишет 24 канал со ссылкой на SofaScore.

Украинец занял третье место в рейтинге, а первое и второе место досталось Шакире и Дьокерешу, которые имеют 8,01 баллов. Рядом с Судаковым оказался еще один украинец – Алексей Паламарчук.

Справка. В сезоне-2024/2025 Георгий Судаков сыграл 35 матчей за Шахтер, в которых забил 13 голов и отдал 6 результативных ДКВС.

Отметим, что в подписании защитника заинтересованы Ювентус, Наполи и Брентфорд.