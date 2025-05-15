Футболіст збірної України Георгій Судаков є одним з найцікавіших трансферних лотів. Хавбеком Шахтаря цікавляться чимало клубів з топ-ліг Європи.

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В компанію до Трубіна

Найбільш активний інтерес виявляли представники чемпіонату Італії Наполі та Ювентус. Тепер же з'явилась інформація про зацікавленість у Судакові з Португалії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Glorioso 1904.

Новим претендентом на Георгія став один з найтитулованіших клубів Прімейри Порту. "Дракони" вже запропонували Шахтарю 15 мільйонів євро за 50% економічних прав на українця.

Втім "гірники" відмовили португальцям. Очікується, що Порту повернеться до Шахтаря із новою пропозицією, адже саме у Георгії вони бачать заміну Ніко Гонсалесу, якого продали в Манчестер Сіті.

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Раніше повідомлялось, що "гірники" відхилили пропозицію від Наполі у розмірі 40 мільйонів євро. Контракт Судакова із Шахтарем чинний до 2028 року.

Наразі в чемпіонаті Португалії виступає експартнер Судакова по Шахтарю Анатолій Трубін. Кіпер є основним у складі принципового суперника Порту, а саме Бенфіки.

У поточному сезоні Судаков відіграв 36 матчів за Шахтар, записавши на свій рахунок 13 голів та 6 асистів. Також на рахунку хавбека вже 28 матчів за збірну України та три точні удари.