Донецький Шахтар провів свій найгірший сезон в чемпіонаті України за майже 30 років. "Гірники" завершили УПЛ на третьому місці, пропустивши вперед Динамо та Олександрію, повідомляє 24 Канал.

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Втім при цьому підопічні Маріно Пушича стали тріумфаторами Кубка України. Завдяки цьому "гірники" вийшли у Лігу Європи замість Ліги конференцій на наступний сезон. Представник України в ЛЄ має стартувати аж з першого кваліфікаційного раунду.

Тобто для виходу в основну стадію турніру треба пройти аж чотирьох опонентів. Втім існує ймовірність, що Шахтар уникне кваліфікації та напряму потрапить в етап ліги. Для цього потрібно виконання двох умов.

Челсі

По-перше, Лігу конференцій має виграти команда, яка через свою лігу завоювала місце в ЛЧ або ЛЄ напряму. У фіналі третього за рангом єврокубка зійдуться Челсі та Бетіс.

Іспанці вже гарантовано будуть шостими у Ла Лізі, тому їх перемога в ЛК влаштує Шахтар. Підійти "гірникам" може і успіх Челсі, проте англійці ще мають невеликий шанс випасти з топ-6 в АПЛ.

Турнірна таблиця чемпіонат Англії перед останнім туром:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Ліверпуль 25 8 4 85-40 83 2 Арсенал 19 14 4 67-33 71 3 Манчестер Сіті 20 8 9 70-44 68 4 Ньюкасл 20 6 11 68-46 66 5 Челсі 19 9 9 63-43 66 6 Астон Вілла 19 9 9 58-49 66 7 Ноттінгем Форест 19 8 10 58-45 65

Наразі команда Марески п'ята. "Сині" випереджають Астон Віллу за різницею голів, а Ноттінгем Форест – на один бал. І в останньому турі Челсі як раз гратиме на виїзді проти "лісників". Тож Шахтарю необхідний один із цих сценаріїв щодо лондонців:

Челсі не виграє Лігу конференцій

Челсі виграє або зіграє внічию проти Ноттінгем Форест

Челсі програє Ноттінгему, але паралельно ще і Астон Вілла програє Манчестер Юнайтед

Як бачите, є велика ймовірність, що перша сприйнятна для Шахтаря умова буде виконана. Якщо переможець ЛК матиме вже квиток в Лігу Європи чи Лігу чемпіонів, тоді на етапі ліги одне місце стане вакантним.

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Чемпіонат Хорватії

Його отримає команда з кваліфікації Ліги Європи із найбільшим клубним рейтингом. Наразі нею є як раз Шахтар. Проте ще існує варіант, що у відбір ЛЄ потрапить одна команда з більш високим коефіцієнтом.

Мова про Динамо Загреб, який на три позиції вищий за "гірників". Всі інші команди кваліфікації точно матимуть нижчий рейтинг. Таким чином, Шахтарю треба, щоб загребський клуб не став учасником ЛЄ за підсумками внутрішніх змагань.

За регламентом від Хорватії в Лігу Європи потрапляє переможець Кубка. У його фіналі за трофей борються Рієка та Белупо, що влаштовує Шахтар. Але існує варіант, за якого Рієка оформить "золотий дубль".

Турнірна таблиця чемпіонат Хорватії перед останнім туром:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Рієка 17 11 7 47-21 62 2 Динамо Загреб 18 8 9 68-41 62 3 Хайдук 16 12 7 48-34 60

За тур до фінішу місцевої ліги Динамо Загреб та Рієка мають порівну балів та випереджають Хайдук на два очки. Шахтарю важливо, щоб загребський клуб не посів друге місце позаду Рієки. Тобто "гірникам" потрібна одна з наступних трьох подій в Хорватії:

перемога Белупо у фіналі Кубка Хорватії

чемпіонство Динамо Загреб або Хайдука

третє місце Динамо Загреб в чемпіонаті

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Фінал Кубка Хорватії складається з двох ігор. У першій грі зафіксована нічия (1:1), матч-відповідь пройде 29 травня на полі Рієки. У свою чергу останній чемпіонату призначений на 25 травня. Календар матчів для борців за чемпіонство наступний:

Рієка – Белупо

Динам Загреб – Вараждин

Шибеник – Хайдук

Варто зазначити, що за рівної кількості очок в чемпіонаті Хорватії пріоритет матимуть результати очних зустрічей. В цих іграх Рієка має перевагу над обома конкурентам, тоді як Хайдук – над Динамо.

Підсумуємо. Для прямого проходу Шахтаря в основну стадію ЛЄ потрібне виконання хоча б однієї умови з кожного стовпчика: