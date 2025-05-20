Керівництво Шахтаря незадоволено результами команди у поточному сезоні. Тому донеччани запросили Арда Турана, інформує 24 канал із посиланням на Ajansspor.

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Певна домовленість вже є

За наявою інформацією, Шахтар домовився з Ардою Тураном щодо переходу у клуб на заміну Маріно Пушичу. Наразі турецький спеціаліст очолює Еюпспор.

Раніше повідомляли, що "гірники" контактували з тренером Еюпспора у березні цього року. Проте попередні перемовини не увінчались успіхом.

Тепер відомо, що Шахтар та Арда Туран узгодили умови контракту. Очікується, що офіційне призначення відбудеться після закінчення поточного сезону турецької Суперліги.

До слова. У поточному сезоні Шахтар під керівництвом Маріно Пушича виграв Кубок України та посів третє місце в УПЛ.

Раніше повідомляли, що капітан Шахтаря планує покинути команду влітку цього року. Гравцем цікавляться у європейському чемпіонаті.