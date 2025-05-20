Руководство Шахтера недовольно результатами команды в текущем сезоне. Поэтому дончане пригласили Арда Турана, информирует 24 канал со ссылкой на Ajansspor.

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Определенная договоренность уже есть

По информации, Шахтер договорился с Ардой Тураном о переходе в клуб на замену Марино Пушичу. Сейчас турецкий специалист возглавляет Эюпспор.

Ранее сообщали, что "горняки" контактировали с тренером Эюпспора в марте этого года. Однако предыдущие переговоры не увенчались успехом.

Теперь известно, что Шахтер и Арда Туран согласовали условия контракта. Ожидается, что официальное назначение состоится после окончания текущего сезона турецкой Суперлиги.

К слову. В текущем сезоне Шахтер под руководством Марино Пушича выиграл Кубок Украины и занял третье место в УПЛ.

Ранее сообщали, что капитан Шахтера планирует покинуть команду летом этого года. Игроком интересуются в европейском чемпионате.