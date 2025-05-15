Украинский вратарь Андрей Лунин прошлым летом продлил контракт с Реалом. Впрочем игровой практики у кипера все так же мало, ведь основным в клубе является Тибо Куртуа.

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Поэтому украинец рассматривает различные варианты смены клуба после завершения текущего сезона. Слухи активно отправляют Лунина в АПЛ, где предметный интерес к игроку есть у Манчестер Юнайтед и Астон Виллы.

Теперь же, как сообщает 24 Канал со ссылкой на Diario Gol, Челси намерен перехватить Лунина у конкурентов. Уже в ближайшее время "синие" готовы начать переговоры с Реалом по трансферу.

Сам мадридский клуб готов отпустить Андрея, но за сумму не менее 30 миллионов евро. Эти деньги "бланкос" готовы потратить на нового кипера, которым может стать Давид Рая из Арсенала или Барт Вербрюгген из Брайтона.

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Контракт Лунина с Реалом действует до 2030 года. В текущем сезоне украинец провел лишь 12 матчей, из которых четыре – насухо. Его команда занимает второе место в чемпионате Испании.