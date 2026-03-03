Журналист Виктор Вацко обратился к Мудрику с вопросом о возможном суде с Украинской ассоциацией футбола. На что футболист ответил, что его якобы обращение к сборной Украины не является правдивым. Об этом сам Вацко сообщил на своем ютуб-канале Вацко LIVE.

Что сказал Вацко относительно вопроса о Мудрике и суде?

По словам Вацка, информация о судебном иске к УАФ появлялась на непроверенных сайтах и пабликах.

Журналист обратился непосредственно в УАФ, где ему подтвердили, что эта информация не соответствует действительности и никакого иска к федерации не поступало.

Учитывая юридические нюансы, в частности пункт о неразглашении, спортивный журналист не стал уточнять детали у Мудрика о допинге и дисквалификации, чтобы не навредить его карьере.

Что известно о допинге и дисквалификации Михаила Мудрика?