В течение определенного периода по сети ходили слухи, что Михаил Мудрик может подать в суд на УАФ. В разговоре для ютуб-канала "Бомбардир" президент ассоциации Андрей Шевченко отметил, что между ними нет разногласий.

Что Шевченко сказал о Мудрике?

И хотя еще в начале весны Михаил и официальные ресурсы УАФ опровергли информацию о намерениях пойти в суд, полной ясности в истории не было.

Глава украинского футбола Андрей Шевченко заверил – в его организации доверяют игроку Челси.

УАФ никогда не была стороной конфликта в этой ситуации. Наша позиция одна: мы верим в Михаила, мы верим в то, что он сделал все правильно. Мы ждем его, когда он вернется. Мы готовы помогать и помогали. Всегда на все запросы, которые нам присылали юристы. Максимум информации, что мы могли собрать, мы отдавали,

– заявил Шевченко.

Он также добавил, что в УАФ не потеряли надежды вскоре увидеть на футбольном поле дисквалифицированного на четыре года спортсмена.

Сейчас ситуация, что Михаил получил бан на четыре года. Он подал апелляцию и скоро будет суд в Лозанне рассматривать апелляцию и надеемся, что он примет правильное решение и сократит срок дисквалификации,

– отметил функционер.

Напомним, что в конце апреля 25-летний футболист получил дисквалификацию за употребление препарата мельдоний на четыре года. Он оспаривает это решение в Спортивном арбитражном суде.

Допинговое дело Мудрика: что известно?

Положительный результат допинг-пробы Мудрика был зафиксирован после ноябрьского матча за сборную Украины 2024 года. Обнаружение мельдония, запрещенного WADA с 2016 года, стало основанием для его временного отстранения от матчей клуба и сборной.

Несмотря на длительный срок дисквалификации спортсмена, в Челси рассматривают его как весомый финансовый актив. Стало известно, что лондонцы планируют продать украинца за 20 – 30 миллионов евро, когда он будет доступен к игре в футбол.