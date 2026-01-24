Мудрик перебуває поза футболом вже понад рік. Чи продовжиться відсторонення вже у вигляді повноцінної дискваліфікації, може стати відомо незабаром, пише "Чемпіон".

Що відомо про справу Мудрика?

За інформацією джерел, знайомих з ходом розгляду допінгового провадження Михайла Мудрика, Федерація футболу Англії вже принаймні два тижні активно вивчає матеріали справи.

Це означає, що вирок щодо провини футболіста Челсі в потраплянні до його організму забороненої речовини мельдонію може бути готовим вже найближчим часом.

Чи повернеться Мудрик до футболу цього сезону?

Попередні заяви щодо Мудрика свідчили, що в його випадку навряд варто розраховувати на швидке відновлення виступів.

Оглядач Daily Mail Кіран Гілл закликав не вірити тим, хто говорить про нібито скасування відсторонення українця та повернення його до повноцінних тренувань. На базі Челсі Мудрик від початку року не з'являвся.

Як Мудрик виступав за Челсі?