Мудрик находится вне футбола уже более года. Продолжится ли отстранение уже в виде полноценной дисквалификации, может стать известно вскоре, пишет "Чемпион".

Смотрите также Юристы пытаются спасти Мудрика: что может сыграть в пользу игрока Челси

Что известно о деле Мудрика?

По информации источников, знакомых с ходом рассмотрения допингового производства Михаила Мудрика, Федерация футбола Англии уже по крайней мере две недели активно изучает материалы дела.

Это означает, что приговор по вине футболиста Челси в попадании в его организм запрещенного вещества мельдония может быть готовым уже в ближайшее время.

Вернется ли Мудрик к футболу в этом сезоне?

Предыдущие заявления относительно Мудрика свидетельствовали, что в его случае вряд ли стоит рассчитывать на быстрое возобновление выступлений.

Обозреватель Daily Mail Киран Гилл призвал не верить тем, кто говорит о якобы отмене отстранения украинца и возвращении его к полноценным тренировкам. На базе Челси Мудрик с начала года не появлялся.

Как Мудрик выступал за Челси?