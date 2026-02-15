Игроки не оставили без внимания тему Мудрика и поделились своими мыслями о нем. Все впечатления они раскрыли в интервью для Украинского футбола.

Что сказал Милевский о ситуации с Мудриком?

Артем Милевский рассказал, что когда не занимаешься любимым делом и не играешь в футбол, в голове не совсем порядок, человек постоянно на нервах.

По его словам, он сам это чувствовал: когда из-за травмы пропускал две-три недели, его начинало "колбасить", он принимал непонятные решения и мог поссориться с кем-то.

Милевский отметил, что Мудрику, который пропустил уже больше года, психологически очень непросто.

Он выразил уверенность, что Мудрик намеренно ничего запрещенного не принимал, и это произошло случайно, и пожелал ему как можно быстрее вернуться в футбол, подчеркнув, что его скорость точно будет полезной для сборной Украины.

Что сказал Георгий Ермаков о Мудрике?

Ермаков отметил, что для любого спортсмена, в частности футболиста, такая ситуация очень тяжелая, ведь отбирает лучшие годы карьеры.

Он выразил надежду, что Мудрик с сильной ментальностью и умением отвлекаться от посторонних мыслей сможет вернуться в свою лучшую форму, отметив, что на это понадобится время.

Вратарь добавил, что такой игрок будет очень важным для сборной и своего клуба и пожелал ему всего наилучшего.

