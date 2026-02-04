Гравець медіафутбольного клубу IGNIS зазнав ушкодження в матчі Медіаліги проти RUH Media Team, після чого його госпіталізували. Мілевський завітав до Алієва у лікарні, про це повідомляє пресслужба клубу Ignis.

Що сталося з Олександром Алієвим?

Травма сталася 17 січня в матчі між Ignis та Ruh Media Team. На 51-й хвилині Олександр Алієв виконував буліт, після фолу з боку воротаря Юрія Паньківа він невдало впав на руку. Зі стадіону гравця забрала швидка допомога.

Алієв повідомив, що його доправили до лікарні швидкою допомогою та готують до операції. Він додав, що почувається оптимістично й пообіцяв вийти на зв'язок пізніше. Також футболіст наголосив, що, попри травму, його команда здобула перемогу з рахунком 3:2.

Пізніше Олександр Алієв опублікував ще одну сторіз в інстаграм, у якій повідомив, що всі необхідні процедури вже провели. Він зазначив, що добре почувається після наркозу, запевнив, що з ним усе гаразд, і привітав усіх із завершенням матчу, додавши, що наразі ще перебуває в лікарні.

До лікарні прийшов Артем Мілевський, щоб підтримати свого друга Олександра Алієва.

