Игрок медиафутбольного клуба IGNIS получил повреждение в матче Медиалиги против RUH Media Team, после чего его госпитализировали. Милевский посетил Алиева в больнице, об этом сообщает пресс-служба клуба Ignis.
Что случилось с Александром Алиевым?
Травма произошла 17 января в матче между Ignis и Ruh Media Team. На 51-й минуте Александр Алиев выполнял буллит, после фола со стороны вратаря Юрия Панькива он неудачно упал на руку. Со стадиона игрока забрала скорая помощь.
Алиев сообщил, что его доставили в больницу скорой помощью и готовят к операции. Он добавил, что чувствует себя оптимистично и пообещал выйти на связь позже. Также футболист отметил, что, несмотря на травму, его команда одержала победу со счетом 3:2.
Позже Александр Алиев опубликовал еще одну сториз в инстаграм, в которой сообщил, что все необходимые процедуры уже провели. Он отметил, что хорошо чувствует себя после наркоза, заверил, что с ним все в порядке, и поздравил всех с завершением матча, добавив, что сейчас еще находится в больнице.
В больницу пришел Артем Милевский, чтобы поддержать своего друга Александра Алиева.
О Милевском и Алиеве
- Александр Алиев – бывший украинский полузащитник, известный точными штрафными ударами, ключевой игрок Динамо Киев и сборной Украины. После завершения карьеры оставался публичной фигурой в спорте и общественной жизни.
На протяжении карьеры Милевский выступал за ведущие клубы Украины, в частности Динамо Киев, а также за ряд зарубежных команд.
Алиев и Милевский, знакомы еще с подростковых лет и много лет партнеры по киевскому Динамо и сборной Украины, пережили в 2023 – 2024 годах сложный период из-за споров относительно здоровья и поведения Милевского, но к концу 2024 года помирились и снова появлялись вместе на публичных мероприятиях. Об этом рассказал сам Александр Алиев в интервью Славе Демину.