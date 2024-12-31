Видання SPORX опублікувало рейтинг голів, які були забиті з найбільшою швидкістю. До топ-7 потрапив українець Олександр Алієв, пише 24 Канал.

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Неймовірна гармата Алієва увійшла до історії футболу

Знаменитий гол українця з 40 метрів у ворота збірної Туреччини на молодіжному чемпіонаті світу-2005 (U-20) посів сьоме місце у рейтингу. Швидкість м'яча, з якою він летів у ворота суперника, становила 131 кілометр за годину.

Відео голу Алієва у ворота Туреччини

До рейтингу також потрапили голи у виконанні Златана Ібрагімовича, Роберто Карлоса, Ар'єна Роббена, Єбоа, Стівена Ріда. А переможцем номінації став м'яч забитий хавбеком Шальке Хамі Мандіралі. Після його удару куля розвинула фантастичну швидкість 266 кілометрів за годину.

Топ-7 голів з найсильнішим ударом в історії футболу

Нагадаємо, що на молодіжному чемпіонаті світу-2005 збірна України вийшла до 1/8 фіналу, де поступилася команді Нігерії з рахунком 0:1. Олександр Алієв став одним з найкращих бомбардирів турніру. На рахунку хавбека "синьо-жовтих" 5 м'ячів. Стільки ж забив іспанець Фернандо Льоренте з Атлетіка Більбао. А переможцем бомбардирської гонки тоді став аргентинець Ліонель Мессі – 6 голів.