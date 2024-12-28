Нещодавно Владислав Ванат після одного з матчів Динамо розповів анекдот про Артема Мілевського. 22-річний форвард "біло-синіх" пожартував, що відстань від стадіону до найближчого караоке-бару – "Міля", пише 24 Канал.

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Мілевський: Для мене субординація дуже важлива

Цей жарт сильно зачепив Мілевського, який обізвав Ваната "клоуном". Легендарного форварда зачепило за живе натяк на його пристрасть до бурхливого відпочинку під час ігрової кар'єри. Тоді після матчів у Києві друзі чекали Мілю у машині, щоб вирушити в турне по ресторанах та клубах столиці.

Під час інтерв'ю блогеру Максиму Гармашу Мілевський зізнався, що жарт вийшов смішним. Однак закликав Ваната дотримуватися субординації та поважати легенду.

"Якби я сказав те саме, так пожартував би про, умовно кажучи, Лужного або Белькевича, мені б голову знесли просто за такий жарт. Це недоречно. По-друге, неповажно. Він мені не кум, він мені не Алієв, він мені не приятель. Він мені ніхто. Але якась повага… У нас різниця у віці дуже велика. Для мене субординація дуже важлива.

Жарт, може, і смішний, але йому не можна жартувати. Йому рано жартувати. Куди йому жартувати? Людина Вересу забила, а що далі? А місце яке вони посідають у Лізі Європи? Чисто через це в мене досі як би негатив", – сказав Мілевський.

Дивіться відео: Мілевський відповів Ванату

Нагадаємо, що Артем Мілевський наразі є граючим тренером команди Ігніс, яка виступає у медіалізі. У цьому році ексфорвард встиг не жарт посваритися з Олександром Алієвим через оприлюднення інформації про його лікування від зловживання алкоголем.

Через кілька місяців кенти все ж помирилися під час матчу їхніх команд у медіалізі. Колишні одноклубники по Динамо потисли один одному руки та поспілкувалися.