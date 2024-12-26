Захисник "біло-синіх" Крістіан Біловар та Яна Суркіс стали батьками 17 грудня. У люблячої пари народився син, якому дали ім'я Олександр, пише 24 Канал.

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Ігор Суркіс разом зі своїм онуком

Хлопчик з'явився на світ у день народження президента Динамо Ігоря Суркіса. Щасливий дідусь вже встиг познайомитися з онуком.

Яна опублікувала їхнє перше спільне фото. На світлині Ігор Михайлович тримає на руках онука.

"Дід при справі", – підписала фото Яна.

Ігор Суркіс разом з онуком / фото з інстаграму Яни Суркіс

Зазначимо, що нещодавно київське Динамо провело реорганізацію у структурі керівництва клубу. Генеральним директором став Дмитро Бріф, якому допомагатимуть три замісники: Максим Радуцький (комерційна діяльність клубу), Сергій Мохник (спортивний напрямок – академія, команда U-19) та Анатолій Вовк (міжнародні питання, трансфери).

Зміни покликані підвищити ефективність роботи усіх підрозділів клубу. Тож тепер в Ігоря Михайловича повинно з'явитися більше вільного часу, який він виділить для свого онука.