У пари народився син. Символічно, що це сталося у день народження доньки президента "біло-синіх", який тепер матиме статус дідуся, повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі Динамо.

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Щаслива подія в динамівській родині

Пресслужба чинного лідера УПЛ вже привітала новоспечених батьків та президента клубу з поповненням у родині.

"Окремі сердечні вітання президенту нашого клубу Ігорю Суркісу, який віднині буде нести почесну місію люблячого та дбайливого дідуся! Вітаємо родину Суркісів-Біловарів із цим моментом справжнього щастя у складний для всіх українців час.

Щиро бажаємо батькам та малюку здоров’я, витримки та миру в нашій країні. Нехай малюк зростає здоровим, сильним, щасливим, дарує батькам безліч позитивних емоцій, а у вашій родині завжди панує любов, гармонія та тепло!" – йдеться у повідомленні.

До слова. 10 грудня у Динамо була ще одна радісна подія. Олександр Піхальонок з дружиною Ольгою вдруге стали батьками.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Крістіан Біловар провів за "біло-синіх" 18 поєдинків у всіх турнірах. Результативними діями не відзначався.