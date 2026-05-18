Єрмак не приховував особливого ставлення до коуча і намагався виправдати його провали на чолі національної команди у своїх дописах у соцмережах. 24 Канал розбирався, яку роль політик зіграв в українському футболі за останні роки.

Дивіться також "Як тренер л**но, і як не тренер – теж": Стерненко, Майкл Щур та Сеньків розкритикували Реброва

Що пов'язує Єрмака із Сергієм Ребровим?

Обставини знайомства легенди Динамо та чиновника невідомі, проте вже у 2016 році, за три роки до того, як Єрмак увійде до команди Володимира Зеленського в державному управлінні, він був гостем на весіллі Сергія Реброва з його нареченою Анною.



Андрій Єрмак на весіллі Сергія Реброва / фото з інстаграму

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

В інтерв'ю ютуб-проєкту "Бомбардир" Сергій Ребров підтвердив, що його призначення на посаду головного тренера збірної України відбувалося не без участі друга. За словами коуча, Єрмак "був ініціатором та допоміг йому повернутися в Україну". Сам політик у 2023 році тепло вітав Реброва з початком нового етапу кар'єри у своєму інстаграмі. Згодом він буде постійно підтримувати наставника "синьо-жовтих", навіть під час найгірших матчів, як, наприклад, ганебна поразка Румунії у стартовій грі Євро-2024.

Пізніше також за сприяння Офісу Президента та особисто Єрмака відбулися зміни і в керівництві Української асоціації футболу. Спійманий на розкраданні коштів УЄФА та фінансових махінаціях Андрія Павелко поступився місцем Андрію Шевченку, який є лояльним до команди глави держави. Тож Андрій Єрмак отримав суттєвий вплив на верхівку українського футболу.

Чому Реброва розкритикували через Єрмака?

Як стало відомо виданню "Українська правда", після арешту Андрія Єрмака у справі про корупцію колишній головний тренер збірної Сергій Ребров вніс за свого друга 30 мільйонів гривень застави із 140 мільйонів, які вимагав суд. У понеділок, 18 травня, була підтверджена решта суми, і Єрмак вийшов із СІЗО на свободу.

Низка громадських діячів, включно зі Сергієм Стерненком та Майклом Щуром, піддали Реброва нищівній критиці за допомогу людині, яку звинувачують у розкраданні державних коштів.

Яка роль Єрмака у справі Анатолія Тимощука?

Колишня дружина зрадника України Анатолія Тимощука Надія, як зазначає "Трибуна", розповідала, що Єрмак брав активну участь у судовому процесі між експодружжям. Політик має юридичну освіту і заснував власну адвокатську справу, тож допомагав ексгравцю збірної України, позбавленому усіх досягнень через пособництво країні-агресору, ділити з Надією майно на власну користь.