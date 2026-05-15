Таке рішення колишнього гравця Динамо та збірної викликало переважно негативну реакцію в суспільстві. На ситуацію також відреагували відомі публічні люди, які висловили свою думку щодо вчинку Реброва. Детальніше про їхню реакцію розповість 24 Канал.

Хто і як коментував внесок Реброва у заставу за Єрмака?

Після того як цю інформацію оприлюднила "Українська правда", у соцмережах почали масово з'являтися дописи користувачів із жартами та власними коментарями. Серед авторів були коміки, журналісти, активісти, а також звичайні футбольні пабліки.

Ребров був однією з найобговорюваніших осіб ще до свого звільнення з посади тренера збірної та певний час після нього. Після цього інтерес до його персони трохи знизився, але зараз знову зріс. Ймовірно, багато хто очікував, що після відставки його ім'я рідше з'являтиметься в медіа, однак після новин про внесення застави Ребров знову опинився в інформаційному полі – вже не через футбол.

Які відносини у Реброва та Єрмака?

Раніше Ребров в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" сам підтверджував, що знайомий з Єрмаком уже багато років, ще до його приходу в політику. Тренер також публічно висловлював подяку Єрмаку за ініціативу щодо його повернення в Україну та призначення головним тренером національної збірної у 2023 році. Крім того, у відкритих джерелах згадується, що їх пов'язує спільний кум – народний депутат Микола Тищенко.

Хто ще вніс заставу за Єрмака?

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визначив для Андрія Єрмака заставу в розмірі 140 мільйонів гривень як альтернативу арешту на строк до 60 діб.

За даними розслідувачів, окрім Реброва, ще 6,5 мільйона гривень внесла колишня юристка компанії, пов'язаної з Єрмаком, а додаткові 6,5 мільйона гривень – адвокат і його колишній одногрупник Сергій Свириба.

У чому підозрюють Андрія Єрмака?

Антикорупційні органи, НАБУ та САП, повідомили про підозру Єрмаку у справі щодо легалізації коштів, здобутих незаконним шляхом. Розслідування пов'язане з будівництвом елітного котеджного містечка "Династія" в Козині під Києвом.

За даними слідства, учасники ймовірної схеми у період 2021 – 2025 років відмили приблизно 8,9 мільйона доларів (понад 460 мільйонів гривень).

Андрій Єрмак, зі свого боку, заперечує всі висунуті обвинувачення.