Сергій Ребров, за даними телеграм-каналу "Схеми", вніс 30 мільйонів гривень застави за Андрія Єрмака. Загальна сума внесених коштів за ексочільника Офісу президента коштів вже сягнула приблизно 44,5 мільйона гривень із визначених судом 140 мільйонів.

Що відомо про допомогу Реброва?

Як повідомили журналісти з посиланням на джерела у правоохоронних органах, Сергій Станіславович Ребров переказав 30 мільйонів гривень як частину застави за Андрія Єрмака. За інформацією журналістів, в Україні фактично лише одна жива людина з такими даними, що прямо вказує на колишнього тренера збірної.

Сам Ребров публічно ситуацію не коментує – на дзвінки та повідомлення журналістів він не відповів.

Давні зв'язки Реброва з Єрмаком

Раніше Ребров в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир" відкрито заявляв, що Андрій Єрмак був одним із ключових людей, які сприяли його поверненню в Україну на посаду головного тренера національної команди.

Окрім того, Ребров та Єрмак мають спільного кума – скандального депутата Миколу Тищенка.

Нагадаємо, 22 квітня 2026 року Ребров припинив співпрацю зі збірною України після потужної критики через непотрапляння команди на чемпіонат світу-2026.

Хто ще вніс заставу за Єрмака?

За колишнього очільника Офісу президента Андрія Єрмака вже внесли понад 44 мільйони гривень застави. За даними журналістів, раніше кошти надійшли від трьох фізичних осіб, суми внесків яких суттєво відрізняються – від 666 гривень до 8 мільйонів гривень.

Найбільший внесок – 8 мільйонів гривень – зробила Роза Тапанова, керівниця Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". За даними журналістів Bihus.Info, раніше вона працювала юристкою у фірмі, пов’язаній з Єрмаком – "Міжнародна правнича компанія", а після його призначення до Офісу президента отримала призначення до наглядової ради державного "Ощадбанку".