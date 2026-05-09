Олександр Алієв публічно заявив, що, на його думку, у збірній України мають місце особисті рахунки. Під час розмови для ютуб-каналу PRYVOZ Алієв звинуватив президента УАФ та віцепрезидента організації Сергія Реброва у перешкоджанні Андрію Ярмоленку.

До теми Конфліктував із Шовковським, бив Степаненка: цікаві факти про Андрія Ярмоленка

У чому Алієв звинуватив Шевченка та Реброва?

Ексфутболіст вважає, що Сергій Ребров навмисно перестав залучати досвідченого Ярмоленка до національної команди.

Я вважаю, що у збірну мають кликати за якість гри, а не через ставлення. Можливо, "Ребруха" собі ворог, якщо він Ярмоленка не викликав,

– сказав Алієв.

Колишній футболіст Динамо заявив, що причина таких дій уже колишнього головного тренера може критись у відносинах з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

Алієв нагадав, що очільник українського футболу є найкращим бомбардиром в історії "синьо-жовтих" – 48 голів. В Ярмоленка – на два менше.

Він заб’є три голи і все, "Шева" залишиться у стороні? Ну як це так? Ми всі прекрасно це знаємо і це є насправді. Я не соромлюсь про це говорити,

– зазначив Алієв.

Олександр також додав, що не боїться жодних можливих образ у свій бік зі сторони УАФ. Легенда Динамо сказав, що він був на фронті, де бачив набагато гірші речі.

Коли Андрій Ярмоленко втратив місце у збірній?

За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, у вінгера київського Динамо 125 матчів у футболці національної команди. Минулого разу 36-річний Ярмоленко приїздив до табору "синьо-жовтих" у березні 2025 року на ігри плей-оф Ліги Націй проти Бельгії.

Трохи пізніше стало відомо про скандал футболіста з тодішнім наставником Динамо Олександром Шовковським, який вигнав гравця з тренування команди.

У вересні 2025-го Сергій Ребров говорив, що Андрій не потрапляє до заявки через велику конкуренцію. За словами фахівця, у той момент півзахисник залишався потенційним кандидатом у національну команду.

Які здобутки в Ярмоленка у збірній?