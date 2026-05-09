Олександр Алієв публічно заявив, що, на його думку, у збірній України мають місце особисті рахунки. Під час розмови для ютуб-каналу PRYVOZ Алієв звинуватив президента УАФ та віцепрезидента організації Сергія Реброва у перешкоджанні Андрію Ярмоленку.
У чому Алієв звинуватив Шевченка та Реброва?
Ексфутболіст вважає, що Сергій Ребров навмисно перестав залучати досвідченого Ярмоленка до національної команди.
Я вважаю, що у збірну мають кликати за якість гри, а не через ставлення. Можливо, "Ребруха" собі ворог, якщо він Ярмоленка не викликав,
– сказав Алієв.
Колишній футболіст Динамо заявив, що причина таких дій уже колишнього головного тренера може критись у відносинах з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.
Алієв нагадав, що очільник українського футболу є найкращим бомбардиром в історії "синьо-жовтих" – 48 голів. В Ярмоленка – на два менше.
Він заб’є три голи і все, "Шева" залишиться у стороні? Ну як це так? Ми всі прекрасно це знаємо і це є насправді. Я не соромлюсь про це говорити,
– зазначив Алієв.
Олександр також додав, що не боїться жодних можливих образ у свій бік зі сторони УАФ. Легенда Динамо сказав, що він був на фронті, де бачив набагато гірші речі.
Коли Андрій Ярмоленко втратив місце у збірній?
За інформацією статистичного порталу Transfermarkt, у вінгера київського Динамо 125 матчів у футболці національної команди. Минулого разу 36-річний Ярмоленко приїздив до табору "синьо-жовтих" у березні 2025 року на ігри плей-оф Ліги Націй проти Бельгії.
Трохи пізніше стало відомо про скандал футболіста з тодішнім наставником Динамо Олександром Шовковським, який вигнав гравця з тренування команди.
У вересні 2025-го Сергій Ребров говорив, що Андрій не потрапляє до заявки через велику конкуренцію. За словами фахівця, у той момент півзахисник залишався потенційним кандидатом у національну команду.
Які здобутки в Ярмоленка у збірній?
- Він почав виступати на найвищому міжнародному рівні з 2009 року. За цей час вінгер Динамо зіграв 125 матчів за збірну України, що є найбільшим показником після виключення Анатолія Тимощука з реєстрів УАФ.
- На рахунку футболіста за 16 років у національній команді: 46 голів та 26 результативних передач. Він ставав чвертьфіналістом Євро-2020.
- У квітні Андрій Ярмоленко прокоментував провал збірної України у відборі на ЧС-2026, заявивши, що його присутність не гарантувала б іншого результату.