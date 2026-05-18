Ермак не скрывал особого отношения к коучу и пытался оправдать его провалы во главе национальной команды в своих сообщениях в соцсетях. 24 Канал разбирался, какую роль политик сыграл в украинском футболе за последние годы.

Что связывает Ермака с Сергеем Ребровым?

Обстоятельства знакомства легенды Динамо и чиновника неизвестны, однако уже в 2016 году, за три года до того, как Ермак войдет в команду Владимира Зеленского в государственном управлении, он был гостем на свадьбе Сергей Реброва с его невестой Анной.



Андрей Ермак на свадьбе Сергея Реброва / фото из инстаграма

В интервью ютуб-проекту "Бомбардир" Сергей Ребров подтвердил, что его назначение на должность главного тренера сборной Украины происходило не без участия друга. По словам коуча, Ермак "был инициатором и помог ему вернуться в Украину". Сам политик в 2023 году тепло поздравлял Реброва с началом нового этапа карьеры в своем инстаграме. Впоследствии он будет постоянно поддерживать наставника "сине-желтых", даже во время худших матчей, как, например, позорное поражение Румынии в стартовой игре Евро-2024.

Позже также при содействии Офиса Президента и лично Ермака произошли изменения и в руководстве Украинской ассоциации футбола. Пойманный на хищении средств УЕФА и финансовых махинациях Андрей Павелко уступил место Андрею Шевченко, который является лояльным к команде главы государства. Поэтому Андрей Ермак получил существенное влияние на верхушку украинского футбола.

Почему Реброва раскритиковали из-за Ермака?

Как стало известно изданию "Украинская правда", после ареста Андрея Ермака по делу о коррупции бывший главный тренер сборной Сергей Ребров внес за своего друга 30 миллионов гривен залога из 140 миллионов, которые требовал суд. В понедельник, 18 мая, была подтверждена остальная сумма, и Ермак вышел из СИЗО на свободу.

Ряд общественных деятелей, включая Сергея Стерненко и Майкла Щура, подвергли Реброва сокрушительной критике за помощь человеку, которого обвиняют в хищении государственных средств.

Какова роль Ермака в деле Анатолия Тимощука?

Бывшая жена предателя Украины Анатолия Тимощука Надежда, как отмечает "Трибуна", рассказывала, что Ермак принимал активное участие в судебном процессе между экс-супругами. Политик имеет юридическое образование и основал собственное адвокатское дело, поэтому помогал экс-игроку сборной Украины, лишенному всех достижений из-за пособничества стране-агрессору, делить с Надеждой имущество в свою пользу.