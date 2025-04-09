Легендарні "кенти" Олександр Алієв та Артем Мілевський взяли участь у матчі ветеранів київського Динамо. На поєдинок зірок футболу завітав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, пише 24 Канал.

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Несподівана зустріч динамівців з Будановим

Спільним фото з генерал-лейтенантом у своєму інстаграмі поділився Олександр Алієв. Ексфутболіст Динамо не повідомив жодних подробиць події, де саме відбулася зустріч з Будановим.

Перед цим в сторіз Алієв опублікував відео, в якому він разом з Мілевським їхали на матч ветеранів футболу.

Буданов разом з Алієвим та Мілевським / фото з інстаграму футболіста

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії Алієв вступив до лав тероборони Києва. Згодом футболіст продовжив службу в ЗСУ.

На початку грудня 2024 року динамівець побував у Суджі, де зробив послання російському ФСБ. Алієв потролив росіян, які оголосили його розшук.