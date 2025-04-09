Нещодавній візит зірки італійського футболу Франческо Тотті обурив футбольну спільноту. Відреагував на ганебний вчинок "Імператора" колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський, пише 24 Канал з посиланням на тікток-канал KONTAGD.

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Навіщо Тотті поїхав до Росії

Мілевський не міг повірити, що колишній футболіст європейської збірної погодиться відвідати столицю країни-агресорки. Ексфорвард "біло-синіх" не сумнівається, що Тотті отримав солідний гонорар від росіян.

Чесно, я не хочу взагалі до кінця вірити в це. Мені від цієї інформації не дуже добре. Я взагалі не розумію, навіщо він їде до Росії, коли вся Італія, вся Європа підтримує Україну, підтримує нас. Йому 100% заплатили, але що, він мало заробив за свою кар’єру?,

– сказав Мілевський.

Зазначимо, що Тотті був взірцем для футболістів кількох поколінь. Зокрема на інстаграм італійця підписаний і сам Артем Мілевський.

Нагадаємо, що 7 квітня Франческо Тотті прибув до Москви, куди його запросили на церемонію нагородження премії "Рейтингу Букмекерів". За словами організаторів, колишній гравець Роми та збірної Італії отримав шестизначну суму в євро.