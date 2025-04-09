Недавний визит звезды итальянского футбола Франческо Тотти возмутил футбольное сообщество. Отреагировал на позорный поступок "Императора" бывший форвард Динамо и сборной Украины Артем Милевский, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток-канал KONTAGD.

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Зачем Тотти поехал в Россию

Милевский не мог поверить, что бывший футболист европейской сборной согласится посетить столицу страны-агрессора. Экс-форвард "бело-синих" не сомневается, что Тотти получил солидный гонорар от россиян.

Честно, я не хочу вообще до конца верить в это. Мне от этой информации не очень хорошо. Я вообще не понимаю, зачем он едет в Россию, когда вся Италия, вся Европа поддерживает Украину, поддерживает нас. Ему 100% заплатили, но что, он мало заработал за свою карьеру?,

– сказал Милевский.

Отметим, что Тотти был образцом для футболистов нескольких поколений. В частности на инстаграм итальянца подписан и сам Артем Милевский.

Напомним, что 7 апреля Франческо Тотти прибыл в Москву, куда его пригласили на церемонию награждения премии "Рейтинга Букмекеров". По словам организаторов, бывший игрок Ромы и сборной Италии получил шестизначную сумму в евро.